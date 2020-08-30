Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na 'mesafeli' kutlama

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü koronavirüs önlemleri gerekçesiyle bu yıl kısıtlı programla kutlandı. Kutlamalar Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve şehitlik ziyaretiyle sınırlı tutuldu.

Büyük zaferin 98'inci yıl dönümünü bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlandı. Denizli protokolünün katılımıyla sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni düzenlendi. Sosyal mesafeye ve maske kuralına özen gösterilen törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, partilerin il ve ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Ali Fuat Atik, Piyade Albay Cengiz Güven ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın sırasıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okunmasının ardından program Asri Mezarlık'taki şehitlikte devam etti. Önce askeri şehitliği ziyaret edip, dua okuyan ve şehitliklere karanfil bırakan protokol üyelerinin, son olarak polis şehitliğini ziyaret etmesiyle program sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-08-30 12:52:49



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