Angelo Sagal Denizlispor´da

Deniz TOKAT / Denizli,(DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Şilili sol kanat oyuncusu Angelo Sagal´ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizlispor, bonservisi Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca´da bulunan ve geçen sezonu Juarez´de kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcu Angelo Sagal´ı transfer ettiğini duyurdu. Kulüp, transferi sosyal medya hesabından yaptığı `Hoş geldin Sagal´ paylaşımıyla açıkladı. Futbolcunun yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.
Forvette de görev yapabilen Sagal, geçen sezon 27 maçta forma giyip 3 gol attı. 18 kez Şili Milli Takımı´nda forma giyen Sagal, 2 kez fileleri havalandırdı.
DHA-Spor Türkiye-Denizli / Merkez DENİZ TOKAT
2020-08-30 14:44:21
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