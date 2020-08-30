Denizlispor, Angelo Sagal ile anlaşma sağladı

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Denizlispor, kampta yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı.

Denizlispor, Afyonkarahisar’da kampta yeni sezona hazırlanıyor. Bir yandan transferler gerçekleştiren yeşilsiyahlı takım son olarak Meksika’nın önde gelen futbol takımlarından biri olan Pachuca forması giyen Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı. Ayrıca, futbolcu Sagal Şili Milli Takımı’nda forma giyiyor. Denizlispor Kulübü resmi imza törenini yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilecek.

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