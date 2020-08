DTO Başkanı Erdoğan’dan Muharrem ayı mesajı DTO Başkanı Erdoğan, Muharrem ayının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Muharrem ayı dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

Başkan Erdoğan, “DTO olarak, Muharrem ayında geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımını, maalesef bu yıl Covid19 salgını dolayısıyla yapamıyoruz. Muharrem ayının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, her yıl geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımını, korona virüs dolayısıyla bu yıl gerçekleştiremeyecekleri belirtti. Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın Muharrem ayı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklama şöyle: “Muharrem, bir yanda hüznün bir yandan da mutluluğun yaşandığı bir zamandır. Hicri yılbaşı ve Allah’ın ayı olarak bilinen bu aya, millet olarak özel bir önem veriyoruz. Muharrem ayı, toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı arttırır. Muharrem ayının onuncu gününde, farklı ürünleri bir kapta birleştirip, kaynatarak aşure yapar, tanıdıklarımız, komşularımız ve yakınlarımızla paylaşarak kardeşliğimiz ve dayanışmamızın önemini hatırlatırız. Denizli Ticaret Odası olarak, Muharrem ayında geleneksel hale getirdiğimiz aşure dağıtımını, maalesef bu yıl Kovid19 salgını dolayısıyla yapamıyoruz. Ancak, gönüllerimiz bir; dualarımızı her zaman olduğu gibi yine sizinle. Umarım, korona virüs salgınından hem ülke olarak hem de tüm dünya olarak bir an önce kurtuluruz ve yeniden bir araya gelip kucaklaşarak kutlamalarımızı yaparız. Bu vesileyle, Muharrem ayının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum.”

