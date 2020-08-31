Devasa obruk görenleri korkuttu

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Denizli’de tarlanın ortasında oluşan obruğu görenleri korkuttu.

Çivril ilçesi Yakacık Mahallesinde yaşanan olay herkesi tedirgin etti. İlçede tarlalarda çekirdek, mısır, elma ve şeftali üreticiliği yapılıyor. Genel olarak çiftçilik ile uğraşan mahallede oluşan obruk ise korkuttu. Aşırı sulama sebebiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun için düşen bir yaban domuzu ise yaşamını yitirdi. Domuzun düştüğü yerde ölmesi derinliğini gözler önüne serdi. Bir otomobilin sığabileceği genişlikte oluşan obruk sonrası vatandaşlar, yetkililerin bu durum ile ilgilenmesini talep ediyor. Ayrıca çevre halkı yeni bir obruğun oluşmasından korktuklarını dile getirdi.

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