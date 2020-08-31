Korona virüs hastası uçağa bindi, 13 kişi karantinaya alındı

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İstanbul’dan Denizli’ye hava yoluyla gelen bir kişinin korona virüs hastası olduğu tespit edilince pozitif vaka dahil 13 kişi karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Korona virüs testi pozitif çıkan Türk asıllı Almanya vatandaşı bir kadın İstanbul’dan hava yoluyla Denizli’ye geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler uçağın perona yanaşması ile gerekli tedbirleri alarak Alman korona virüs hastası kadını izole ederek hastaneye götürdü. Alman vatandaşı kadının uçakta yakın temasta bulunduğu tespit edilen 12 kişi evlerinde karantinaya alındı. Ayrıca yurt dışından geldiği sıra yapılan korona virüs testi pozitif çıkan kadının yakınları tarafından yapılan uyarılara rağmen uçağa bindiği öğrenildi.

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