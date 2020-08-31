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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de ihracat arttı, ithalat azaldı

İHA

Denizli'de, ihracat yüzde 5,9 artarak 260 milyon 107 bin dolar olurken ithalat ise yüzde 2,9 azalarak 116 milyon 584 bin dolar oldu

Denizli’de ihracat arttı, ithalat azaldı

Denizli’de, ihracat yüzde 5,9 artarak 260 milyon 107 bin dolar olurken ithalat ise yüzde 2,9 azalarak 116 milyon 584 bin dolar oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Temmuz ayına oranla 2020 yılında ihracat yüzde 5,9 artarak 260 milyon 107 bin dolar oldu. İthalat ise yüzde 2,9 azalarak 116 milyon 584 bin dolar oldu. Denizli bu değerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8’inci il olurken ithalatta 14’üncü sırada yer aldı. Ayrıca TÜİK verilerine göre, 2020 Temmuz ayında ihracatta en yüksek payı alan 3 sektör şu şekilde oldu. İlk sırada imalat sanayi yüzde 97,22 ile 252 milyon 868 bin dolar ardından tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,60 ile 4 milyon 151 bin dolar, madencilik ve taşocakçılığı sektörü ise 3’üncü sırada yer alarak yüzde 1,18 ile 3 milyon 72 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe
2020 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,07 ile 113 milyon 174 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,36 2 milyon 752 bin dolar, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,54 630 bin dolar oldu.

Öte yandan, Denizli’den, 2020 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 36 milyon 246 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 27 milyon 418 bin dolar ile Almanya ve 25 milyon 397 bin dolar ile ABD izledi. Ayrıca Denizli’ye, 2020 yılı Temmuz ayında en fazla ithalat Rusya Federasyonundan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 24 milyon 544 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonunu sırasıyla 18 milyon 753 bin dolar ile Kazakistan ve 11 milyon 792 bin dolar ile Bulgaristan izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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