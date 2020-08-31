Koronavirüs hastası uçağa bindi, 12 kişi karantinaya alındı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)İSTANBUL'dan bindiği uçakla Denizli'ye yolculuk yapan bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine, temaslı olduğu 12 yolcu karantina altına alındı.

Türk asıllı Almanya vatandaşı bir kadın, koronavirüs belirtileri göstermesine rağmen dün İstanbul'dan uçakla Denizli'ye geldi. Kadının sağlık durumunu bilen yakınlarının ihbar etmesi üzerine, Çardak Havalimanı'na sağlık ekipleri sevk edildi. Saat 21.30'da perona yaklaşan uçağa giren sağlık personelleri, ismi açıklanmayan kadını izole ederek hastaneye götürdü. Koronavirüs testi pozitif olan kadının uçakta yakın temas ettiği belirtilen 12 kişi de evlerinde karantinaya alındı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-08-31 12:55:31



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