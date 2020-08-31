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Denizlispor'da Niasse bombası

DHA

Denizlispor'da Niasse bombası


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan Oumar Niasse'a talip oldu. Ege ekibinin 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon Euro yıllık ücret talep ettiği, Denizlispor yönetiminin oyuncuyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. 
Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor'da forma giymiş 40 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, aynı yıl Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu. Başarılı gidişini Rusya'da da sürdüren Niasse bir sezon sonra, 17.9 milyon Euro bedelle Everton'a transfer oldu. Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-2017 sezonunda Cardiff, 2018-2019 sezonunda ise Hull City'de kiralık olarak forma giydi. Niasse, geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda 5 maçta forma giyip 3 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2020-08-31 13:08:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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