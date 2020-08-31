Çatı katı alevlere teslim oldu Çatı katında çıkan yangın korkuttu

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Denizli’de, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Çatı katında dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine Bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına hızla müdahale ederek alevlerin diğer binalara sıçramasını engelledi.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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