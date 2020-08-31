Denizli’de silah imalathanesine operasyon Denizli’de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2 farklı adrese düzenlediği operasyonda, ruhsatsız silah imalatı yaparak satışını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik çalışma yapan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 161 adet tabanca yapımında kullanılan malzeme, 2 adet matkap, 83 adet fişek, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet muşta ele geçirildi. Adreslerde bulunan 2 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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