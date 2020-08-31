Cinsel ürün kaçakçıları Denizli’de enselendi 5 bin 514 adet kaçak cinsel ürün ele geçirildi

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda 5 bin 514 adet cinsel içerikli ürün ve ilaç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Eşya kaçakçılığını önlemek için çalışmalar gerçekleştiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yabancı menşeili olup herhangi bir fatura ve izne tabi olmayan, ayrıca Sağlık Bakanlığı’nca onay verilmemiş ve kullanımında insan sağlığını olumsuz etkileyen toplam 5 bin 514 adet cinsel içerikli ürün ve ilaç ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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