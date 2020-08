Ev, apart ve işyeri denetimlerinde 12 kişiye 57 bin 475 TL ceza Denizli’de 1 haftada 264 farklı adres denetimlerinde 57 bin 475 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 264 adres kontrolü gerçekleştirdi. Denetimlerde bir ruhsatsız işyerinde kumar oynayan 4 şahıs, fuhuş olayına karışan 3 kişi ve apart yetkilisi olan 5 şahsa idari para cezası kesildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ve Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 24 ile 30 Ağustos tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 264 farklı adresi kontrol etti. Kontrollerde 1 işyerinin ruhsatsız olduğu ve kumar oynandığı ihbarı üzerine ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde 4 şahsa, kumar oynamaktan ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uymamaktan toplamda 5 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, fuhuş olayına karışan 3 şahsa İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uymamaktan toplamda 3 bin 915 TL idari para cezası kesildi.

Denetimler sonucunda toplamda 12 şahsa korona virüs kurallarını ihlal etmekten ve diğer kuralları ihlal etmekten dolayı toplamda 57 bin 475 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Öte yandan, geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontroller neticesinde 12 ayrı adreste 120 apart dairesi kontrol edildi. Kontroller sonucunda 5 apart yetkilisine 45 bin 60 TL para cezası kesildi.

