Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

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Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı.

Denizli’de Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden THKP/C ve TKP/ML terör örgütlerine yönelik propaganda yaptığı tespit edilen şahsı gözaltına aldı. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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