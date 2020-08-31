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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon: 55 gözaltı

İHA

Uyuşturucu tacirlerine dev operasyon: 55 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde sokaklarda uyuşturucu tacirliği yapan ve bu suçlardan araması olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 55 şahıs gözaltına alınırken 22’si tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlara bir bir devam ediyor. Kent genelinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, tek tek şahısları tespit ederek takibe aldı. Bir süre takibe alınan şahıslara yönelik operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri kapı kapı uyuşturucu tacirlerini yakaladı. Düzenlenen operasyon kapsamında 70 gram eroin, 124 gram metamfetamin, 55 gram esrar, 35 kök kenevir, 2 adet ecstasy isminde uyuşturucu hap, 39 adet sentetik ecza hap, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 360 TL ve ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirdi.

55 kişi gözaltına alındı
Kent genelinde düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yapan 20 şüpheli ve uyuşturucu madde suçlarından aranması olan ve haklarında yakalanma kararı olan 35 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 55 şahsın 22’si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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