Denizli'de silah kaçakçılığına 1 tutuklama

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Pamukkale ilçesinde belirlenen iki farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 161 tabanca yapımında kullanılan malzeme, 2 matkap, 1 torna cihazı, 83 tabanca mermisi, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2020-08-31 18:12:12



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