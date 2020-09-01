Denizli’de korona virüs gölgesinde adli yılı açılış töreni

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de adli yılı açılış töreni düzenlendi. Korona virüs salgını sebebiyle törene az sayıda katılım yapılırken çelenk sunumu ile program sona erdi.

Denizli’de adli yılı açılış töreni korona virüs gölgesinde gerçekleşti. Denizli Valilik önü Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene salgın sebebiyle az sayıda katılım olması dikkatlerden kaçmadı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Denizli İdare Mahkemesi heyeti, Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ve avukatlar katıldı. Pandemi sebebiyle törende konuşma yapılmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizli İdare Mahkemesi ve Denizli Barosu Başkanlığı adına çelenk sunumun ardından toplu fotoğraf çekilerek tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.