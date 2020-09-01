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Altın artık kısa vadede de kazandırıyor Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor Uzun vadede kazandıran altın, artık kısa vade de kazandırıyor

İHA

Altında yaşanan fiyat dalgalanması vatandaşın aklını karıştırdı. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın yeni haftaya yükseliş eğilimiyle başladı. Denizli'de kuyumculuk yapan Sedat Baş, altındaki dalgalanmaların devam edeceğini düşündüğünü belirterek, "Altın uzun vadede kazandırıyorken şimdi ise kısa vadede de kazandırmaya başladı" dedi.

Altın artık kısa vadede de kazandırıyor Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor Uzun vadede kazandıran altın, artık kısa vade de kazandırıyor

Altında yaşanan fiyat dalgalanması vatandaşın aklını karıştırdı. Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın yeni haftaya yükseliş eğilimiyle başladı. Denizli’de kuyumculuk yapan Sedat Baş, altındaki dalgalanmaların devam edeceğini düşündüğünü belirterek, “Altın uzun vadede kazandırıyorken şimdi ise kısa vadede de kazandırmaya başladı” dedi.
Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın, haftaya yükselerek başladı. Gün içerisinde gram altın 471 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 771 liradan alıcıyla buluştu. Fiyatlardaki dalgalanmaya rağmen altının hala en güvenli yatırım limanı olduğunu dile getiren kuyumcu Sedat Baş, “Bu hafta biraz yükseliş var. Bunun Akdeniz’de ve Ege’de yaşanan gerilimden kaynaklandığını, fiyatlardaki yükselişin süreceğini düşünüyoruz. Vatandaşlar altına yatırım yapabilir” diye konuştu.

“Yükselişin sürmesini bekliyoruz”
Altının, kağıt para birimlerinden daha önemli olduğunu belirten Sedat Baş, “Altında her zaman bir yükseliş olur. Bu hafta da bir yükseliş var. Bunun Akdeniz ve Ege’de yaşanan gerilimden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu hafta yükselişin sürmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Altın en güvenli liman”
Geçtiğimiz hafta fiyatların düşmesiyle birlikte talebin de arttığını söyleyen Sedat Baş, “Kağıt paraların devri geçiyor gibi. Vatandaşlarımız altına yatırım yapmalı. Altın hala en güvenli limandır. Altın uzun vadede kazandırır diyorduk ama artık kısa vadede de kazandırıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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