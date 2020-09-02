Denizli jandarması Ağustos ayında suçlulara geçit vermedi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ağustos ayında il genelinde gerçekleştirilen faaliyetleri açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadelenin kararlıkla devam ettiği dile getirildi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ağustos ayı içerisinde kent genelinde asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarına karşı yapılan faaliyetleri açıkladı. Yapılan açıklamada kent genelinde 785 olayın 773’ünün aydınlatıldığı belirtildi. Uygulamalar kapsamında 9 bin 991 araç ve 27 bin 36 şahsın sorgusu yapıldığı belirtildi. Yapılan sorgulamalarda 154 aranan şahıs ve 7 adet aranan aracın yakalandığı 7 kayıp şahsın ise bulunduğu açıklandı. Ayrıca kontroller sırasında 3 adet tabanca, 18 av tüfeği,12 adet mermi, 4 adet kesici alet ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.



Trafik uygulamalarında 762 bin 444 TL ceza kesildi

Denizli Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından yapılan kontrollerde 32 bin 715 aracın kontrol edildiği belirtildi. 16 bin 485 araç, 19 bin 402 şahsa yönelik yapılan sorgulamalarda ise bin 267 araç ve şahıs hakkında 762 bin 444 TL para cezası kesildiği ifade edildi. Ayrıca yol kontrollerinde 17 aranan araç, 23 aranan şahıs yakalanırken 307 araç trafikten men edildi.



“Uyuşturucu maddelere karşı seferberlik başlatıldı”

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatılmış, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir” ifadelerine yer vererek uyuşturucu maddeler ile mücadelede kararlılığı dile getirdi. Uyuşturucu maddeler ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 23 kilogram 726 gram esrar, 3 gram eroin, 7 gram metafetamin, 5 adet uyuşturucu hap, 105 kök kenevir, 3 litre kaçak alkol, tarihi eser, kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve 23 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

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