Kızılcabölükspor'da transfer sürüyor

Hangi otomobilin fiyatı nasıl değişti?

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'ya devir işlemleri 1 yıl ertelendikten sonra takviye harekatına gecikmeli başlayıp, iç ve dış transferde kısa sürede birçok isme imza attıran 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor, 2 ismi daha renklerine sağladı. Sarı-kırmızılı ekip Cizrespor'dan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Semih Mustafa Usta ve Gölcükspor'dan aynı yaştaki stoper Erdem Korkmaz Güner'le birer yıllık sözleşme imzaladı. İki futbolcu, Kızılcabölük formasıyla başarılı olmak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-09-02 13:11:51



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