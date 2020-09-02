Çiftçinin tarttırma bahanesiyle 2 buçuk ton biberini dolandıran şüpheli yakalandı

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde tarlasında biber toplayan çiftçiden 2 buçuk ton biberi alıp, tarttırma bahanesiyle parasını ödemeden kaçan H.H.B. (32), jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Acıpayam ilçesindeki tarlasında dün biber hasadı yapan çiftçi Mustafa Erten'in (40) yanına gelen şüpheli H.H.B., biberleri satın almak istediğini söyleyip, çuvallar içindeki 2 buçuk ton biberi kamyonetine yükledi. Şüpheli H.H.B., biberleri tarttırmak istediğini, geri geleceğini söyleyip, parasını vermeden kaçtı. Çiftçi Erten, şüpheli kişinin geri gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayıp, jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Acıpayam ilçe jandarma komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını tespit ettikleri 2 buçuk ton biber dolu kamyoneti olaydan 4 saat sonra bulup, şüpheli H.H.B.'yi de gözaltına aldı. Biberler sahibine teslim edilirken, şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN

2020-09-02 13:35:41



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