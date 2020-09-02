DENİB ve Denizli’nin ihracat artışı 3. aya taşındı

– Türkiye ihracatı Ağustos ayında yüzde 5,7 azalarak, 12,5 milyar dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) üyelerince yapılan ihracat ise, yüzde 3 artışla 195 milyon doları geride bıraktı.

TİM tarafından kaydedilen Denizli ihracatı, yüzde 3,7 artışla 260 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle, DENİB ve Denizli ihracatındaki artış ivmesi korundu. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında aralıksız yükselen rakamlarla, ihracatımızın üst üste 3. ayda da arttı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yaptığı değerlendirmede; “Pandeminin ihracatımız üzerindeki etkilerinin neredeyse tamamen sona erdiğini ifade edebiliriz. Bu süreçte ihracatımız hızlı bir toparlanma gösterdi. Gerek ihracat deneyimimiz gerek üretim kabiliyetimiz ile ihracatta pozitif ayrıştığımızı söyleyebiliriz. İhracatımızın sektörel çeşitliliğinin sağlıklı ve sürdürülebilir ihracat adına ne denli önemli olduğunu her zaman belirtiyorduk. Pandemi gibi olağanüstü sonuçlar yaratabilecek bir tabloda; gıdadan makineye, ev tekstilinden doğal taşa, kablodan bakıra kadar çeşitli sektörlerde ihracata imza atan Birliğimiz üyeleri haziran ayından bu yana ihracat rakamlarımızın pozitife dönmesinde büyük rol oynadılar. Yılın ilk 8 ayında 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren ihracatçılarımıza, ilimiz ihracatına sağladıkları katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bu hafta, TİM Başkanımız İsmail Gülle’nin Başkanlığında gerçekleştirilen TİMDENİB Bölge İstişare Toplantısı’nda bir araya geldik. İhracata ilişkin konuların ilk elden ele alınması ve ortak çözümler üretilmesi amacıyla düzenlediğimiz toplantıda ihracata dair konuları masaya yatırdık. İhracatımızın seyrini ve faaliyetlerimizi TİM Başkanımıza doğrudan aktarma fırsatı bulduk” dedi.

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