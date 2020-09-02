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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesinden Kızılay’a destek

İHA

Pamukkale Belediyesinden Kızılay’a destek

Pamukkale Belediyesi, Kızılay’a kan bağışı desteği sağladı. Pamukkale Belediyesi çalışanları her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay’ın kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.
Pamukkale Belediyesi, örnek bir çalışmada yer aldı. Türk Kızılay’ının bu yıl, “Sen ‘Kan’ ver, Kızılay ‘Can’ versin” sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına Pamukkale Belediyesi çalışanlarından destek geldi. Pamukkale Belediyesi’nin YSE’deki ana hizmet binasına gelen kan bağışı otobüsünde, çalışanlar kan bağışında bulundu. Her yıl Türk Kızılay’ının düzenlediği kan bağışı kampanyalarına sessiz kalmayan Pamukkale Belediyesi, bu yıl da desteğini sürdürdü. Bu yıl tüm dünya ile birlikte ülkemiz de Koronavirüs salgını ile mücadele ederken, geçtiğimiz aylarda kan bağışı yapanların sayısının azalması sonucu kan stoklarının hızla tükenmeye başladığını açıklayan Türk Kızılay’ına destek vermek isteyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gönüllülük esasına dayalı olarak tüm çalışanlarına çağrıda bulundu. Belediye çalışanları da gün içerisinde mesailerini aksatmadan gönüllü olarak kan bağışında bulunarak, Kızılay’a destek oldular. Kan bağışı öncesinde bağışta bulunan her bağışçının AIDS, HepatitB, HepatitC ve Sifiliz (Frengi) gibi bulaşıcı hastalık testleri de yapıldı.
Kan bağışında bulunan çalışanlar, “Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki’nin bu tür kampanyalara destek vererek, bizleri Kızılay’la buluşturması gerçekten önemli. Kan ihtiyacı duyan vatandaşlarımıza Kızılay aracılığıyla destek olduğumuzu bilmenin huzurunu yaşıyoruz” dediler.
Türk Kızılay’ı ile Pamukkale Belediyesi işbirliği ile düzenlenen kan bağışı etkinliği, sabah saatlerinde başlayarak, gün boyunca devam etti.

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