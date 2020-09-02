Denizlisporlu Zeki Yavru, Yeni Malatyaspor’da forma giyecek

Denizlispor’un sağ bek oyuncusu Zeki Yavru, 20202021 Süper Lig sezonu için Yeni Malatyaspor’da görev alacak.

Trabzonspor’da sağ bek olarak uzun yıllar oynayan 28 yaşındaki genç oyuncu Zeki Yavru, Denizlispor’dan ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu Malatyaspor’un Bolu kampında attığı imza ile kendisini sarısiyahlı renklere bağladı.

Süper Lig takımlarından Malatyaspor’da oynayacak olan Zeki Yavru, 20192020 Cemil Usta Süper Lig sezonunda Denizlispor’da 33 maçta görev alarak 4 defa asist yaptı ancak sezon boyunca gol atamadı.

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