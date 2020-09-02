Denizli’de patlatmalı yol çalışması uzun kuyruklar oluşturdu

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Denizli’de yapılan patlatmalı yol çalışmalarından dolayı Tavas ilçe kavşağı trafiğe kapatıldı. Yolda kilometrelerce trafik oluşurken, vatandaşlar yaklaşık yarım saatin sonunda rahat nefes aldı.

Denizli Karayolları 27. Şube Şefliği ekipleri tarafından Tavas makası olarak bilinen mevkide patlatmalı yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. TavasMuğla, DenizliAntalya, AcıpayamDenizli karayolları yaklaşık olarak 30 dakika trafiğe kapatıldı. Patlatmalı olarak gerçekleştirilen çalışmada yol trafiğe jandarma ve polis ekipleri tarafından kapatıldı. Geniş güvenlik önlemleri kapsamında gerçkeleştirilen çalışmalarda 56 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Gerçekleştirilen patlatmalı yol çalışması sona ermesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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