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Denizlispor’da Zeki Yavru’nun ardından Estupinan da yeni takım buldu

İHA

Denizlispor’da Zeki Yavru’nun ardından Estupinan da yeni takım buldu

Denizlispor’un başarılı oyuncularından Oscar Estupinan, Çaykur Rizespor ile prensipte anlaşma sağladı. Estupinan’ın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Yeşilsiyahlı takımın sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ise geçtiğimiz gün Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlayarak, imza töreni düzenlendi. Geçtiğimiz sezonda Denizlispor’da forma giyen 23 yaşındaki Oscar Estupinan, Çaykur Rizespor ile görüşmelerinin tamamlandığı ve kulübü Guimares’le her konuda anlaşıldığı ifade edildi. 20202021 Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Rizespor, transfer çalışmalarına devam ederken, Estupinan’ın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Kontrollerinin ardından resmi sözleşme töreni düzenleneceği ifade edildi.

Kolombiyalı 23 yaşındaki genç oyuncu Estupinan Denizlispor’da geçtiğimiz sezonda Süper ligde görev aldığı 31 maçta 7 gol, Türkiye Kupası’nda ise 5 maçta ise 7 gol attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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