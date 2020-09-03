Jandarmadan motosikletlere yönelik özel denetim

Denizli İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri tarafından, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülere yönelik özel denetim uygulandı. Denetimde 26 sürücü hakkında idari para cezası uygulanarak, 12 motosiklet trafikten men edildi.

İl genelinde icra edilen denetimde motorlu bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülerin özellikle kask kullanıp kullanmadıkları, motosikletlerin tescilinin/plakasının bulunup bulunmadığı, muayenesi, sigortası ve ışık donanımı, sürücülerin sürücü belgesinin olup olmadığı kontrol edilerek, eksikliği tespit edilen 26 sürücü hakkında idari para cezası uygulanarak,12 motosiklet trafikten men edildi.



"Motosikletlere sadece denetim değil uyarılarda bulunup, bilgi verildi"

Denetimlerde sürücülere, Denizli il genelinde 2020 yılı içerisinde bu zamana kadar 81 motosikletin kazaya karıştığı, kazaya karışan 2 sürücünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden iki sürücünün de kaskının bulunmadığı, standartlara uygun kask kullanımının ölüm ve ciddi şekilde yaralanmaları % 45 oranında azalttığı, özellikle küçük yaşta çocuklarımız ile sürücü belgesi olmayan şahısların bu araçları kullanmalarının sakıncaları anlatılarak genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların gece şartlarında görünürlüğünün önemini de anlatan Jandarma, motosikletlere arkadan çarpma şekilde meydana gelen kazaların ışık donanımı arızasından kaynaklandığı hususlarında da uyarılarda bulundu.

Kazaların ve can kayıplarının en aza indirilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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