Denizli'de 12 motosiklete trafikten men

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, jandarma ekiplerince yapılan denetimler sonucu 12 motosiklet, trafikten menedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün elektrikli bisiklet ve motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücüler; kask, plaka, trafik tescili ve sürücü belgesi üzerinden denetlendi. Denetimlerde, trafiğe uygunsuz çıktıkları belirlenen 26 sürücüye cezai işlem yapılırken, 12 motosiklet ise trafikten menedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-09-03 11:56:14



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