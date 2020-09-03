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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Yarışması ödülleri verildi

İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Yarışması ödülleri verildi

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 30 Ağustos Zafer Bayramı konulu resim yarışması düzenledi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz verdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ödül törenine, resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı. Yarışmada dereceye giren ilkokul öğrencilerinden Merve Nisa Şüyün birinci, Elis Koyuncu ikinci, Azra İçen üçüncü oldu. Ortaokul öğrencilerinden ise Bengisu Gökçe birinci, İlknur Bora ikinci, Nur Cennet Kocu üçüncü olurken lise öğrencilerinde Nurten Utlı birinci, Şenay Ezel Dan ikinci, İlke Bekdeş ise üçüncü oldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmada dereceye girerek, 30 Ağustos ruhunu paylaştığını söyleyen Müdür Oğuz; “Sizleri tebrik ediyorum. Unutmayınız ki yaptığınız resimler, bu mukaddes topraklar için kanlarını döken ve canlarını veren aziz şehitlerimizin azim ve kararlılıklarının resmidir. Sizlere destek olan öğretmen ve velilerinize de teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz konuşmasının ardından resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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