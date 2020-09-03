Türkiye’de ‘Buldan Çetesi’ olarak bilinen araç dolandırıcıları yakalandı Denizli’de araç alım satım dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Antalyalı bir vatandaşı ’sazan balığı’ yedirerek dolandıran çetenin yaklaşık 50’nin üzerinde kişiyi farklı yöntemlerle mağdur ettiği ortaya çıktı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ‘Buldan Çetesi’ne üye oldukları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’nin birçok farklı ilçelerinden olduğu iddia edilen dolandırıcılar, Türkiye’nin birçok farklı ilinde internet üzerinden satışa çıkarılan araçlar için aynı yöntemini kullanarak vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı. Mağdur olarak tespit edilen yaklaşık 50 kişi şebekenin yakalanması için WhatsApp grubu kurarak birbirleri ile haberleşerek, şikayetlerde bulundu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Buldan ilçesinde şüpheli şahısların internet sitesi üzerinden satışa çıkartılan araçlara müşteri gibi gözükerek, araç alım satımı yapmak ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu işlemek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri şahıs ve organizasyonlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ekipler harekete geçti.



Birçok farklı yöntemle dolandırıcılık

Şüphelilerin internet sitesi üzerinden satışa çıkartılan araçlara müşteri oldukları, araç bedellerini esnaf kefalet veya bankalardan kredi çekerek ödeyeceklerini söyledikleri vatandaşlara kredinin onaylanması için öncelikle araç devir işleminin gerçekleşmesi gerektiğini, noter satışı sonrasında araç bedelinin hesaplarına yatacağını söyleyerek, satışları mesai bitiş saatlerine denk getirip, bir gün sonraya ödemeyi taahhüt ettikleri, bu yöntemle de ikna edemedikleri şahıslara araç bedeli kadar senet verdikleri belirtildi.‘Buldan çetesi’ olarak bilinen şüphelilerin kendilerinden birini veya telefonda görüştürdükleri kendisini esnaf kefalet odası başkanı olarak tanıtarak çekilmek istenen kredinin kesin onaylanacağı beyanıyla vatandaşların güvenini sağlayarak araç bedeli ödenmeden noter satış işlemini gerçekleştirdiği öğrenildi. Noter satışı sonrasında ise çeşitli bahanelerle aracın bedelini ödemedikleri suretiyle birçok vatandaşı dolandırdıkları öğrenildi.



Emniyetten 4 ilçeye eş zamanlı operasyon

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli şahısların Buldan, Sarayköy, Tavas ve Honaz ilçelerinde olduğunu tespit ederek operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalar neticesinde, çok sayıda dijital materyal, senet ve doküman ele geçirildi. Öte yandan, operasyonda yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçlarından dolayı adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları uyardı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü operasyonun ardından açıklamada bulunarak uyarıda bulundu. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın araç alım satım işlemlerinde noter satışı esnasında satış bedelini almadan karşı tarafa araçlarını teslim etmemeleri, telefonda kendilerini kurum temsilcisi ya da yetkilisi olduğunu belirten şahısları teyit etmedikçe dikkate almamaları ve para ödememeleri hususu kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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