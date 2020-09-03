Çardak'ta orman yangını



Ramazan ÇETİN / ÇARDAK (Denizli), DHA)DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çardak ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri, orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çardak Ramazan ÇETİN

2020-09-03 16:22:07



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