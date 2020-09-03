Çardak'ta orman yangını (3)

ORMAN YANGINI BURDUR'A SIÇRADI
Denizli'nin Çardak ilçesinin Hayriye Mahallesi'nde çıkan yangın, mahallenin sınırını ada aşarak Burdur'un Yeşilova ilçesine de sıçradı. Havanın kararması nedeniyle helikopterlerle müdahale durduruldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan alevlere müdahalesini sürdürüyor. İş makineleriyle yollar açılarak yangın çevrelenerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölge halkından Bülent Akar'ın traktörü alevler içinde kalarak yandı. Öte yandan, yangınının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karşı ateş yaktığı öğrenildi.
AFAD VE KIZILAY HAZIR BEKLİYOR
Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle AFAD ve Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri rüzgarın yön değiştirip, Hayriye Mahallesine tehdit etmesi ihtimali üzerine hazır bekliyor. Alevlerin yaklaşmasıyla yangına yakın olan 5 ev boşaltıldı. Kızılay da bölgede çalışan kişilere yemek ve içecek dağıtıyor.Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çardak Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT
2020-09-03 21:29:38
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