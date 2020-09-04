Büyükşehirden söndürme çalışmalarına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden söndürme çalışmalarına destek

İHA

Büyükşehirden söndürme çalışmalarına destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hayriye Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangının söndürülmesine 8 arazöz, 6 tanker, 4 pikap, 5 iş makinesi ve çok sayıda personel ile destek verdi.

Büyükşehir ekiplerini koordine eden Başkan Zolan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte söndürme ve soğutma çalışmalarını yakından takip etti.

Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi yakınlarında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yangının başlamasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 8 arazöz, 1 tanker ve 4 pikap, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 iş makinesi ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 su tankeri ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Zolan da Hayriye Mahallesi'ndeki yangın bölgesine giderek burada Büyükşehir Belediyesi ekiplerini koordine etti.

Ekipler kahramanca mücadele etti
Yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte söndürme çalışmalarını yakından takip eden Başkan Zolan, "Hepimizi derinden üzen Hayriye Mahallemizdeki orman yangınını söndürme ve soğutma çalışmaları Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli koordinasyonunda devam ediyor. Allah’ım bizleri daha beterinden korusun. Çardak ilçemize, Denizli’mize ve ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diliyor, yangın söndürme çalışmalarında kahramanca mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çardak'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çardak'ta orman yangını/ Ek fotoğraflar
Çardak'ta orman yangını (4)
YEREL HABERLER Çardak'ta orman yangını (4)
Yangının izleri gün ışığıyla ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yangının izleri gün ışığıyla ortaya çıktı
Denizli'de kuruyemiş fabrikasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı Patlamanın ardından fabrikanın bir bölümü kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Denizli'de kuruyemiş fabrikasında patlama: 2 ölü, 3 ...
Denizli'deki yangında 10 hane boşaltıldı Vali Atik, “Tüm kaynaklarımızı seferber ettik, kontrol altına almaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Denizli'deki yangında 10 hane boşaltıldı Vali Atik, ...
Çardak orman yangını geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Çardak orman yangını geceyi aydınlattı
Bakliyat fabrikasındaki yangında 3 işçi yaralandı, 2 işçi kayıp
YEREL HABERLER Bakliyat fabrikasındaki yangında 3 işçi yaralandı, 2 ...
Bakan Pakdemirli yangının genişlememesi için karşı ateş talimatı verdi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli yangının genişlememesi için karşı ...
Bakan Pakdemirli: “Nemin az olmasından dolayı bütün ormanlarımız çıra gibi” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Maalesef tabi meteorolojik koşulların bu hafta için aleyhimize işleyeceğini söylemiştik” “Gün içerisinde orman yangınlarıyla mücadele edebileceğimizin de üstünde yangınlar ile mücadele etmek zorunda kalıyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: “Nemin az olmasından dolayı bütün ...
Çardak'ta orman yangını (3)
YEREL HABERLER Çardak'ta orman yangını (3)
Çardak'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Çardak'ta orman yangını (2)
Denizli'de kuruyemiş fabrikasında patlama: 3 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de kuruyemiş fabrikasında patlama: 3 yaralı
Denizli’deki orman yangını geniş bir alanda devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’deki orman yangını geniş bir alanda devam ...
Başkan Örki’den Zabıta Müdürlüğüne kutlama ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Örki’den Zabıta Müdürlüğüne kutlama ziyareti
Bakan Pakdemirli, Çardak yangını için Denizli’ye geliyor
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, Çardak yangını için Denizli’ye ...
Çardak'ta orman yangını /Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çardak'ta orman yangını /Ek fotoğraflar
Denizli’deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli’deki orman yangınına havadan ve karadan ...
İnternetten satılık araç sahiplerini dolandıran çeteye operasyon
YEREL HABERLER İnternetten satılık araç sahiplerini dolandıran ...
Çardak'ta orman yangını
YEREL HABERLER Çardak'ta orman yangını
DENİB üyeleri tarafından İngiltere’ye 355 milyon dolar ihracat gerçekleşti TİM-DENİB İstişare toplantısı elektronik ortamda düzenlendi TİM Başkanı Gülle: “DENİB’in ihracatı, salgın öncesi rakamlarını geride bırakmış durumda” DENİB Başkanı Memişoğu: “İngiltere, Denizli ihracatında çok önemli bir pazar konumunda”
YEREL HABERLER DENİB üyeleri tarafından İngiltere’ye 355 milyon ...
Türkiye’de ‘Buldan Çetesi’ olarak bilinen araç dolandırıcıları yakalandı Denizli’de araç alım satım dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Türkiye’de ‘Buldan Çetesi’ olarak bilinen araç ...
30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Yarışması ödülleri verildi
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Yarışması ödülleri ...
1 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılar Şanlıurfa’da yakalandı Polis ve savcı sıfatıyla 1 milyon TL dolandırdılar
YEREL HABERLER 1 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılar Şanlıurfa’da ...
DTO Teknik Tekstile Dönüşüm Proje Ekibi sahaya indi Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi adım adım ilerliyor
YEREL HABERLER DTO Teknik Tekstile Dönüşüm Proje Ekibi sahaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X