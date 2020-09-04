Büyükşehirden söndürme çalışmalarına destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hayriye Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangının söndürülmesine 8 arazöz, 6 tanker, 4 pikap, 5 iş makinesi ve çok sayıda personel ile destek verdi.



Büyükşehir ekiplerini koordine eden Başkan Zolan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte söndürme ve soğutma çalışmalarını yakından takip etti.



Denizli'nin Çardak ilçesi Hayriye Mahallesi yakınlarında dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de destek verdi. Yangının başlamasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatıyla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 8 arazöz, 1 tanker ve 4 pikap, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 iş makinesi ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 su tankeri ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Zolan da Hayriye Mahallesi'ndeki yangın bölgesine giderek burada Büyükşehir Belediyesi ekiplerini koordine etti.



Ekipler kahramanca mücadele etti

Yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte söndürme çalışmalarını yakından takip eden Başkan Zolan, "Hepimizi derinden üzen Hayriye Mahallemizdeki orman yangınını söndürme ve soğutma çalışmaları Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli koordinasyonunda devam ediyor. Allah’ım bizleri daha beterinden korusun. Çardak ilçemize, Denizli’mize ve ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diliyor, yangın söndürme çalışmalarında kahramanca mücadele eden Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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