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Pamukkale Belediyesi, Eldenizli Mahallesini yeni bir görünüme kavuşturdu Pamukkale Belediyesi, Eldenizli Mahallesine 4 bin 500 metrekare parke taşı döşedi

İHA

Pamukkale Belediyesi, Eldenizli Mahallesini yeni bir görünüme kavuşturdu Pamukkale Belediyesi, Eldenizli Mahallesine 4 bin 500 metrekare parke taşı döşedi

Denizli'de, 23 mahalleyi kapsayan kilit beton parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam eden Pamukkale Belediyesi, Eldenizli Mahallesinde de 4 bin 500 metrekare kilit parke taşı kaplaması yaptı. Çalışmalar hakkında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale’nin daha güzel olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
İlçe genelinde vatandaşların mutluluğu için çalışmalarına devam eden Pamukkale Belediyesinin 23 mahallede başlattığı kilit beton parke taşı döşeme atağı devam ediyor. Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan ve Güzelpınar mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, Eldenizli Mahallesinde de kilit beton parke taşı olmayan sokak ve caddelerinde mesai harcadı. Çalışmaların ardından toplam 4 bin 500 metrekare kilit beton parke taşı döşenen Eldenizli Mahallesi yeni bir görünüme kavuştu.

“Mahallemiz toz ve topraktan kurtuldu”
Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında konuşan Eldenizli Mahallesi Muhtarı Bayram Dağlı, “Pamukkale Belediyesi’nden talep ettiğimiz kilit parke taşları mahallemizin eksik yerlerine döşendi. Böylece mahallemiz toz ve topraktan kurtulmuş oldu. Parke taşı döşemesinin yanı sıra ekipler muhtarlığımızın, mahalledeki oyun grupları ve park alanlar ve caminin çevresinin de tadilatını yaptılar. Tüm bu hizmetlerden dolayı Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkürlerimi borç bilirim” diye konuştu.

“Tüm çalışmalar vatandaşlarımızın mutluluğu için”
23 mahallede kademeli olarak başlatılan beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçe genelinde tüm mahallelerimizin sorunlarını yerinde tespit edip ona göre çalışmalar yapıyoruz. Mahallemizi daha güzel hale getirmek için 23 mahallemizde beton kilit parke taşı atağı başlattık. Şu ana kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan ve Güzelpınar mahallelerinde çalışmalar tamamlandı. Eldenizli’de de çalışmalarımız büyük ölçüde bitti. Geriye kalan diğer mahallelerimizde de çalışmalarımızı kademeli bir şekilde yılsonuna kadar bitireceğiz. Bizim yaptığımız tüm çalışmalar Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamak için. Sevgi, emek ve güvenle yaptığımız çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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