Orman işçilerinin traktör ve motosikleti kül oldu

Ahmet İSTEKTolga YILDIRIM/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çardak İlçesi Hayriye Mahallesi'nde çıkan yangın sırasında kuruyan ağaç ve dallarını ayırmak için ormanlık alanda görev yapan orman işçilerinin bıraktığı traktör ile motosiklet, alevlerden kül oldu.
Denizli'nin Çardak İlçesi Hayriye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınında, soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman işçilerinin karadan arazözle gerçekleştirdiği soğutma çalışmalarında helikopterler de havadan müdahale ediyor.
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER
Yangın sırasında ormanda çalışan işçilerin ölümden döndüğü ortaya çıktı. Kuruyan ağaç ve dalların ayrımı sırasında, alevlerin yakınında yer alan traktör ile motosiklet yangında kül oldu.
Alevlerin 280 hektar ormanlık alanına zarar verdiği yangında, küle dönen ağaçlar havadan görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çardak Ahmet İSTEKTolga YILDIRIM
2020-09-04 12:31:42
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