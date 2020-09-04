Bir annenin feryadı: “Ne olur oğlum ölmesin” 4 aylık Ramazan bebek, karaciğer nakli olmazsa ölecek

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaşayan Yüksel ailesinin 4 aylık bebeği Ramazan, uygun karaciğer bulunamaması halinde hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. 3 ay içerisinde karaciğer nakli yapılmaması durumda çocuklarını kaybedeceklerini söyleyen anne Hülya Yüksel, “Ne olur oğlum ölmesin” diyerek yardım istedi.

Denizli’nin Çivril ilçesi, Kocakaya Mahallesi'nde yaşayan 10 yıllık evli olan Ali ve Hülya Yüksel çiftinin üçüncü çocuğu olan 4 aylık Ramazan bebek, hayata tutunmak için yardımseverlerin desteklerini bekliyor. Doğuştan safra kesesi damarları gelişmeyen ve 2 aylıkken geçirdiği ameliyatla karaciğerinin bir bölümü alınan Ramazan bebek, 3 ay içerisinde uygun karaciğer bulunup nakledilmezse hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.



“Oğlumun yaşamasını istiyorum”

Doğumun ardından sarılık teşhisi işe hastaneye gittiklerini ifade eden anne Hülya Yüksel, 1 ay süren tedaviden sonuç alamayınca sevk edildikleri Denizli’de çocuklarının doğuştan safra kesesi damarları gelişmediği ve emdiği sütün karaciğerine gitmesi nedeniyle ciğerlerin hasar gördüğünü söyledi. Tedavi için gönderildikleri İzmir’de bebeğin karaciğerlerinden bir bölümün alındığını belirten Yüksel, "Oğlumun yaşaması yapılacak nakile bağlı. Bebeğim karaciğer nakli gerçekleşmemesi durumunda hayatını kaybedecek. Uygun karaciğer bulmak için sosyal medya aracılığıyla da duyuru yaptık. Oğluma uygun dokuda karaciğer bulmak için ailemden kimsenin kan gurubu uymuyor. Ne olur oğluma uygun doku ve ciğer bulunsun. Oğlumun yaşaması için herkesin yardımını bekliyorum. Ne olur oğlum ölmesin. Oğlumun yaşamasını istiyorum” diye konuştu.



“Kaç para isterlerse vereceğiz”

Sosyal medyada yaptıkları duyuruya bir kadının ciğer nakli konusunda yardımcı olabileceğini söylediğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

“Ameliyattan sonra çalışamam, borçlarım var dedi ve 20 bin lira istedi. Kabul ettik, ameliyat günü belirlendi ama 3 gün kala, ‘ailem izin vermiyor’ diyerek vazgeçti. Baktığımız 56 tane koyun var, çiftçilik yapıyoruz. Elimizde, avucumuzda ne varsa satıp çocuğumuzu yaşatmaya çalışacaktık ama vazgeçti. Kaç para isterlerse bulup, buluşturup vereceğiz. Yeter ki oğlum yaşasın.”

Doktorların uygun karaciğer bulunmaması durumunda Ramazan bebeğin 3 ay içerisinde hayatını kaybedeceğini söylediğini kaydeden Yüksel, “Oğlum günden güne halsizleşiyor. Uygun doku ve ciğer bulamazsak oğlumu kaybedeceğiz” ifadelerini kullandı.

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