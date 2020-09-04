Kızılcabölükspor'da son transfer Ömürcan

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DENİZLİ, (DHA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor, transferde 2. Lig'de yer alan Kırklarelispor'dan Ömürcan Yıldırımlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kanatlarda görev yapan 27 yaşındaki oyuncu geçen sezonun ilk yarısını Gölcükspor'da geçirdi. Futbola Düzcespor altyapısında başlayan Ömürcan, sırasıyla Tavşanlı Linyitspor, İnegölspor, Çorum FK, Fethiyespor, Niğde Anadolu FK, Ofspor, Gölcükspor ve Kırklarelispor formalarını terletti. Bugüne kadar TFF 1. Lig'de 33, 2. Lig'de 105, 3. Lig'de 51, Türkiye Kupası'nda 21 maç olmak üzere toplamda 284 müsabakada forma giyen oyuncu 32 gol attı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2020-09-04 13:42:51



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