Denizli’de 685 kilometrelik bölgeye 230 milyon liralık dev yatırım Başkan Zolan: “Denizlimizin acil bekleyen sorunu kalmayacak” “Türkiye’nin en düzenli ve en yeni altyapısını tamamlamış bir şehir haline gelecek”

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin, Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek ilk kez yağmur suyu hatları döşeyeceği dev altyapı yatırımının temel atma töreni gerçekleştirildi. Toplam 685 kilometrelik bölgedeki 2 etabın maliyetinin 230 milyon liranın üzerinde olduğunu açıklayan Başkan Zolan, “Denizli Türkiye’nin en düzenli ve en yeni altyapısını tamamlamış bir şehir haline gelecek” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ) Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirerek, ilk kez yağmur suyu hatları döşeyeceği altyapı yatırımının temel atma töreni korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan temel atma töreni konuşmasında, bir şehrin olmazsa olmazının altyapı olduğunu söyleyerek, "Bir şehirde altyapı yoksa, o şehrin üstü ne kadar güzel olursa olsun, yapılar ne kadar renkli olursa olsun hiçbir anlamı yoktur. Üstyapıyı anlamlı ve sürdürülebilir kılan, bir şehirde yaşama kalitesini en üste çıkaran altyapıdır. Birlikte çalışma şansına sahip olduğum Sayın Nihat Zeybekci’nin belediye başkanlığı döneminde ilk kez ciddi, planlı ve projeli altyapının temeli 2008 yılında atıldı. 2011 yılında başkan yardımcılığımdan başkanlık görevine geçmeyi Allah’ım nasip etti. Aynı anlayış ve ruhla yapılması gereken neyse çok şükür gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



“Toplam 685 kilometrelik her 2 etabın maliyeti 230 milyon lira”

Başkan Zolan, toplam 295 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa edeceklerini belirterek, “Çok şükür biz cesaret ettik, vatandaşımız sabrediyor, destek oluyor ve bu sorunlar ortadan kalkıyor. İnşallah en kısa zamanda tamamlamayı Allah’ım nasip etsin. Dokuzkavaklar, Anafartalar, Aktepe, Karşıyaka’nın bir kısmı ve Deliklitaş Mahallesi’nde de hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 685 kilometrelik her 2 etabın maliyeti 230 milyon liranın üzerindedir. Sevindik, Sümer ve Karşıyaka altyapı hattımızın maliyeti ise 109 milyon liradır” dedi.



“Denizlimizin acil bekleyen sorunu kalmayacak”

Mahalleler ile ilgili müjdeler veren Başkan Zolan, “Yenişehir Mahallesi’ne 72 kilometre içme suyu, Adalet ve Bereketler Mahallesi’ne yağmur suyu, Yenişafak Mahallesi’ne ise kanalizasyon, Zafer ve Akçeşme mahallelerine yağmur suyu hattı döşenecek. Kayıhan, Hürriyet ve Asmalıevler mahalleleri için de Allah nasip ederse bu mahallerimizin de altyapısı baştan aşağıya değişecek ve o güzelliklere kavuşacak. Bu çalışmalar yapıldığında artık Denizlimizin acil bekleyen sorunu kalmayacak. Denizli Türkiye’nin en düzenli ve en yeni altyapısını tamamlamış bir şehir haline gelecek" diye konuştu.



Dev yağmur suyu borularının içerisinden otomobil geçti

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde altyapı projesinin temeli atıldı. Törende alt yapı çalışmasının büyüklüğüne dikkat çekmek için ilginç bir sürprize imza atıldı. Döşeme çalışmasına başlanan 2 bin 400 santimetre çapındaki dev yağmur suyu bağlantı borularının içerisinden otomobil geçerek, katılımcılara unutulmaz bir an yaşattı. Büyük beğeni toplayan sürpriz uzun süre alkışlandı.



Temel atma törenine yoğun katılım gerçekleşti

Sevindik Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.