Denizli’de Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’nin Honaz ilçesinde, Kıbrıs Gazisi Cengiz Keske (67), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Denizli’de yaşayan 67 yaşındaki 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Cengiz Keske hayatını kaybetti. Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Honaz Çarşı Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Keske’nin cenazesi düzenlenen askeri törenle Honaz İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene, Keske’nin yakınları, protokol ve vatandaşlar katıldı.
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