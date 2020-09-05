Denizli'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Çal ilçesinde bir evde yangın çıktı. Meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın, Çal ilçesi Belevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman K.'ye ait evde henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürüldü. Evde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önlerken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.