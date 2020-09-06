Tarihi sikkeleri satmaya çalışan 6 kişi yakalandı

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait sikkeleri satmaya çalışan 6 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişinin üzerinde 264 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bazı kişilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını öğrendi. Dün gece operasyon düzenleyen ekipler, M.S., G.T., S.D., N.İ., M.H. ve N.H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; Roma ve Selçuklu dönemlerine ait toplam 264 sikke ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından 6 kişi, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-09-06 11:42:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.