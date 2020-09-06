100 bin dolar ve 80 bin euro sahte parayla yakalandı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan M.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D.'nin üzerinde 100 bin dolar ve 80 bin euro sahte banknot ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde piyasaya sahte para sürüleceği ihbarını aldı. Dün gece ilçede operasyon düzenleyen jandarma, M.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada üzerinde 100 bin dolar ve 80 bin euro sahte banknotlar ele geçirilen M.D., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-09-06 12:09:06



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