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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu domatesler 1200 gram Tek domates 1200 gram

İHA

Bu domatesler 1200 gram Tek domates 1200 gram

Çameli’de serada yetişen yaklaşık 1200 gram ağırlığındaki domatesler görenleri hayrete düşürdü.
Denizli‘nin Çameli ilçesinde örtü altı üretim yapan Levent Kerem, Gökçeyaka Mahallesi Kıran Dağı Mevkinde 14 dönüm alanda örtü altı sera kurdu ve domates yetiştiriciliğine başladı. Hormon kullanmadan bombus arılarla organik yetiştiricilik yapan Levent Kerem, Çameli Kınalısı olarak bilinen bölgeye has lezzeti bulunan yaklaşık ile 1 kilo ile 1200 grama aralığında olan domatesler yetiştirdi. Sattığı domateslerin hormonsuz olduğunu ve sera ile yetiştirilen domateslerin daha temiz olduğunu aktaran Kerem, “Yetişen domateslerin lezzeti tabi ki daha güzel olur. Zaten ince kabuklu olduğu için hem yemeğe gider hem kahvaltıya gider. Menemen de yapabilirsin ve kahvaltıya ayrı yemeğe ayrı domates almana gerek yok. İkisini de bundan kullanabiliyorsun. dedi”
“Seracılıkta hormon diye bir şey yok”
Domateslerin büyük olmasından dolayı hormon kullandıklarını düşünenler olduğunu söyleyen Kerem, “İnsanların aklına hemen hormon geliyor. Seracılık artık gelişti. Seracılıkta hormon diye bir şey yok ve ilaçlama var. Bu ilacın ne salatalığa ne de domatese bir zararı yok. Diğer şekilde bir aşılama yok. Milletin dediği hormon olayı aşılamadır. Kabaktan salatalık aşılıyor, salatalıktan karpuz aşılıyor. Karpuzu kestiğinde salatalık gibi kokuyor. Ya da salatalığı kestiğinizde kabak gibi kokuyor. Öyle bir sıkıntımız yok. İnsanların kafası rahat olsun ve sera temiz iş. Yağmurda, çamurda en azından girebiliyorsun, malını temizce toplayabiliyorsun. Temiz mal yaptıktan sonra her zaman temiz olur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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