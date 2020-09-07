Denizli’de bir hafta içerisinde 113 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen hafta 56’sı maddi hasarlı, 57'si yaralanmalı kaza olmak üzere toplamda 113 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 23 bin 738 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 415 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 113 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 57’si yaralanmalı, 56’sının ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ölümlü trafik kazası meydana gelmediği bildirildi.

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