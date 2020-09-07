Denizli’de kaçakçılara büyük darbe Denizli’de binlerce kaçak ürün yakalandı; 6 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nün kaçakçılığı önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda çok sayıda kaçak ürüne el konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde tütün mamulleri ve eşya kaçakçılığını önlemek amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi. Tütüncü olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde ve şüpheli araçlarda yapılan denetim ve kontroller sonucunda 6 şahıs gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 5 bin 760 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 231 adet cinsel içerikli ürün, 77 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ve 4 adet kaçak cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan 6 şahıs hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.