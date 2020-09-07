Silah kaçakçılarına 2 farklı operasyon

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Denizli’de silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Silah kaçakçılığı yapmak isteyen şahısları tespit eden KOM ekipleri 2 farklı operasyonda 2 şahsı gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında şahıslara ruhsatsız silah taşıma suçundan işlem yapılırken yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, ruhsatsız tabanca, 59 adet mermi ve 25 adet silah yapım malzemesi ele geçirildi.

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