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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatını engelledi

İHA

Polis yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatını engelledi

İzmir’den Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatı bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik timleri, araçlarda yaptıkları aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde yakaladı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri aldıkları istihbarat sonrası harekete geçti. İzmir’den Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği yönünde bilgi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli operasyon düzenlendi. İzmir’de ekiplerin takibe aldığı iki farklı araçla gelen 4 şahsı Narkotik ekipleri Denizli’de durdurdu. Narkotik ekipleri tarafından araçlarda yapılan aramalarda, 1990 adet ecstasy hap, 430 gram metamfetamin ve 511 gram eroin ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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