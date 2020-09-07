Polis yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatını engelledi

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İzmir’den Denizli’ye uyuşturucu sevkiyatı bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik timleri, araçlarda yaptıkları aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde yakaladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri aldıkları istihbarat sonrası harekete geçti. İzmir’den Denizli’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği yönünde bilgi üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli operasyon düzenlendi. İzmir’de ekiplerin takibe aldığı iki farklı araçla gelen 4 şahsı Narkotik ekipleri Denizli’de durdurdu. Narkotik ekipleri tarafından araçlarda yapılan aramalarda, 1990 adet ecstasy hap, 430 gram metamfetamin ve 511 gram eroin ele geçirildi. Araçlarda bulunan 4 kişi ise gözaltına alındı.

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