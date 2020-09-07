Kumar operasyonunda 7 kişiye 14 bin 875 TL idari para cezası Fuhuş olayına karışan 13 kişiye 11 bin 60 TL idari para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 24 adres kontrolü gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde iş yeri içerisine 7 kişiye kumar oynamak ve korona tedbirlerine uymamaktan 14 bin 875 TL, fuhuş olayına karışan 13 kadına da 11 bin 60 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu 1 kadın sınır dışı edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 31 Ağustos ile 6 Eylül 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 24 farklı adresi kontrol edildi. Kontrollerde 1 iş yeri içerisinde kumar oynayan 7 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan, kumar oynamaktan dolayı 14 bin 875 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca fuhuş olayına karışan 13 kişiye Kovid19 kurallarından dolayı 11 bin 60 TL idari para cezası kesilirken 1 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

Öte yandan, 1 alkollü mekanda yapılan kontrolde iş yerinde 13 konsomatris kadın bulunması, 6 şahsın kapalı alanda sigara içtiği tespit edilerek bin 80 TL, korona virüs tedbirleri kapsamında 5 bin 580 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde toplamda 32 bin 595 TL idari para cezası kesildi.

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