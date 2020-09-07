Organik yetiştirilen domatesler 1 kilo geliyor



Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, örtü altı seracılıkla hormon kullanmadan organik olarak yetiştirilen ve hasadı yapılan domateslerin tanesi 1 kilo ile 1 kilo 200 gram arasında değişiyor. 'Çameli Kınalısı' olarak bilinen ve bölgeye has lezzeti olan domatesler, 2 lira 20 kuruştan satılıyor.

Çameli ilçesinde üreticilerin yetiştirdiği domateslerin hasadı başladı. Mart ayında dikilen hasadına ise haziran ayı ortasında başlanan ve hala devam eden yazlık domateslerin kilosu, 2 lira 20 kuruştan liradan alıcı buluyor. Seralarda hormon kullanılmadan bombus arılarıyla organik yetiştirilen domateslerin ağırlığı zaman zaman 1 kilo ila 1 kilo 200 gram arasında gelebiliyor.

Gökçeyaka Mahallesi´nde örtü altı üretim yapan çiftçi Levent Kerem, 14 dönüm alanda domates yetiştirdiğini belirterek, "Domatesleri hormonsuz yetiştiriyoruz. Yöremize has lezzeti var. İnce kabuklu olduğu için hem yemeğe gider hem kahvaltıya gider. Menemen de yapabilirsin. Kahvaltıya ayrı yemeğe ayrı domates almana gerek yok. İkisini de bundan kullanabiliyorsun. Denizli'de ve Çameli' de insanların aklına hemen hormon geliyor. Seracılık artık gelişti. Seracılıkta hormon diye bir şey yok. İlaçlama var. İnsanların kafası rahat olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR

2020-09-07 16:18:49



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