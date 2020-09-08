Anne hayatını kaybedince aile 33 yıl elektriksiz yaşadı

Denizli’de, yıllar önce hayatını kaybeden annelerinin anıları sebebiyle elektriksiz evde 33 yıl yaşayan aile, Ülkü Ocaklarının girişimiyle elektriğe kavuştu.

Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesinde yaşayan Duran ailesi yıllar önce annelerini kaybetti. Annelerinin mezarına yakın olması ve anılar sebebiyle ev değiştirmeye sıcak bakmayan aile üyeleri 33 yıldır elektriksiz yaşam mücadelesi verdi. 33 yılın ardından ailenin elektriksiz yaşadığı haberi üzerine birçok sivil toplum kuruluşu harekete geçti. Denizli Ülkü Ocaklarının girişimiyle kaymakamlık, belediye ve Aydem ile yapılan görüşmeler sonucunda aile elektriğe sorunu çözüldü. Evin tadilatı ve gereksinimlerinin de karşılanacağını belirten Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Halil İbrahim Duran ve ailesinin sorununun çözülmesi amacıyla Acıpayam Kaymakamlığı, Acıpayam Belediyesi ve Aydem yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerin ardından Aydem yetkileri bölgede incelemelerde bulundu. Bölgeye enerji yatırımının 2023 yatırım planlamasında olmasına rağmen tüm imkanlar zorlanarak Halil İbrahim Duran’ın evine hat çekildi ve sorun çözüldü. Burada Acıpayam Ülkü Ocakları Başkanımıza ve Aydem yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.



“Burada eşimin anılarıyla avunuyorum”

Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından evden ayrılmayı düşünmediklerini belirten Halil İbrahim Duran, “Eşimin hayatını kaybetmesinden sonra mezarının evime yakın olması nedeniyle burada yaşamayı tercih ettim. Burada eşimin anılarıyla avunuyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Elektrik almak için birkaç kez girişimde bulunulmasına rağmen bağlanmadı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Denizli ve Acıpayam Ülkü Ocakları ziyaretime geldiler. Bir süre sonra elektriğim bağlandı. Allah razı olsun emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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